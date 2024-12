Campobasso/Emergenza acqua: il calendario delle chiusure disposte da Grim per i prossimi giorni

Il Comune di Campobasso informa che GRIM, la società che gestisce il servizio idrico, chiuderà i serbatoi di CESE BASSO, CESE ALTO e CALVARIO nelle seguenti fasce orarie:



dalle ore 23:00 di oggi 17 dicembre alle ore 5:00 di mercoledì 18 dicembre;



dalle ore 23:00 di mercoledì 18 dicembre alle ore 5:00 di giovedì 19 dicembre;



dalle ore 23:00 di giovedì 19 dicembre alle ore 5:00 di venerdì 20 dicembre.



Resta aperto il serbatoio di MONFORTE che serve: Via Sant’Antonio Abate, Via Di Zinno, Vico Carnaio, Via S. Mercurio, Vicolo Monticelli, Piazzetta Portafredda, Vicoletto S. Nicola, Vico Polito, Largo San Leonardo, Via Degli Orefici, Via Dei Ferrari, Largo Della Maddalena, Via Cardarelli, Via Isernia, Via Garibaldi, Via D’amato, Via Matris, Via Del Castello, Via Fratelli Pistilli- Sipio, Via Pietravalle, Via Pianese, Via San Lorenzo, Via Vigliardi, Via Michele Romano, Contrada S. Nicola Delle Fratte, Str. Comunale Calvario, Contrada Macchie, Via Facchinetti, Contrada Colle Delle Api, Contrada Sant’Antonio dei Lazzari, Via Sant’Antonio Dei Lazzari, Via Trombetta, Via XXV Aprile, Via Colitto, Piazzale Scarano, Via Crispi, Via Insorti D’Ungheria, Via Tabasso, Via Normanno, Via Tiberio, Via Foro Boario, Via Zuccarelli, Viale Del Castello, Via Salta San Paolo, Via Pietravalle, Via Grandi, Via Larino, Via Petitti, Salita San Bartolomeo, Via Cardarelli, Via Buozzi, Via Ziccardi, Via Berlinguer, Via Fede, Via Anselmo Chiarizia, Vicolo Bigliardo, Via Breccelle, Vico Colonna, Contrada Conocchiole, Largo Crapsi, Piazza Dell’Olmo, Viale Delle Rimembranze, Vicoletto Di Via Sant’Andrea, Via Enrico Toti, Via Fondaco Della Farina, Contrada Fontana Vecchia, Via Fosse Ardeatine, Piazzale Palatucci, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Giuseppe Tucci, Trav. Insorti D’Ungheria, Vico Lucarelli, Via Nicola De Luca, Via Nina Guerrizio, Vico Paradiso, Via Pennino, Vico Percettore, Vico Persichillo, Vico Pizzoferrato, Via Porta Mancina, Vico Primo Di Via Pennino, Vico Primo Di Via Sant’Andrea, Vico Primo Di Via Sant’Antonio Abate, Vico Primo San Paolo, Via Robert Baden Powell, Via Santa Cristina, Piazza San Francesco, Rione San Pietro, Via Sant’Andrea, Largo Sant’Antonio Abate, Via Santa Maria Della Croce, Salita Santa Maria Maggiore, Via Santi Cosma e Damiano, Vico Secondo Di Via Pennino, Vico Secondo Di Via Sant’Andrea, Vico Secondo Di Via Sant’Antonio Abate, Vico Secondo San Paolo, Contrada Selva Piana, Vico Tre Dita, Vico Vaglia, Via Vittorino Cannavina.