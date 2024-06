Campobasso, elezioni/ Le preferenze alle liste collegate ai candidati a sindaco (provvisorio)

Il ‘caso’ delle elezioni comunali di Campobasso, con i dati dello scrutinio sulla piattaforma ministeriale che sarebbero dissonanti rispetto a quelli delle raccolte dati ufficiose, ha alimentato un rebus di difficile interpretazione.

In attesa di sapere come deciderà in merito la commissione circoscrizionale provinciale, che si è insediata presso il Tribunale, pubblichiamo i dati (provvisori) relativi alle preferenze attribuite alle liste collegate ai tre candidati alla carica di sindaco

Coalizione di Centro Destra, candidato sindaco Aldo De Benedittis

PARTITO VOTI % FRATELLI D’ITALIA 3350 13,19 POPOLARI PER L’ITALIA 3026 11,92 NOI MODERATI 2238 8,81 FORZA ITALIA – PPE 2130 8,39 LEGA SALVINI PREMIER 1802 7,1 UNIONE DI CENTRO 920 3,62

Coalizione di Centro Sinistra, candidato sindaco Marialuisa Forte

PARTITO VOTI % PARTITO DEMOCRATICO 4083 16,08 MOVIMENTO 5 STELLE 2563 10,09 ALLEANZA VERDI E SINISTRA-PSI-CIVICA 1521 5,99

Coalizione cantiere Civico candidato sindaco Pino Ruta