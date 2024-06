Campobasso, elezioni/ Il PD: “Siamo il  primo partito in città”

“In merito alle elezioni comunali di Campobasso, in qualità di segretario cittadino, voglio esprimere il ringraziamento ai cittadini, alle candidate ed ai candidati del PD: la loro scelta ed il loro impegno ha consentito al partito democratico di Campobasso di essere il primo partito in città con oltre il 16 per cento, davanti a Fratelli d’Italia con il 13 per cento.

Il PD ha voluto ed è riuscito a costruire l’alleanza progressista, grazie alla reciproca generosità, con il M5S e con la lista dei Verdi, Sinistra italiana, Socialisti ed Equità territoriale, sulla base di un programma chiaro , ambizioso e aperto al contributo dei cittadini e dei futuri 32 consiglieri comunali.

Il ringraziamento sentito va alla nostra candidata Sindaca Marialuisa Forte, che, dopo aver superato il primo turno, avrà il consenso ampio dei campobassani il prossimo 23 e 24 giugno nel turno di ballottaggio, per diventare così la prima Sindaca, eletta direttamente dai cittadini, della città di Campobasso”

Il segretario cittadino

Peppe D’ Elia.