Campobasso, elezioni/ De Benedittis: “Centrodestra pericoloso? Ennesima bufala di una sinistra che offende i campobassani”

“Definendo il centrodestra pericoloso, Forte offende i nostri candidati – persone oneste e perbene – e i 12874 campobassani che l’8 e il 9 giugno hanno votato per il sottoscritto. Non cambieranno mai, faticano ad accettare il volere del popolo e chi non la pensa come loro, sperano di vincere al ballottaggio grazie all’astensionismo e al sostegno delle solite truppe. Ma saranno democraticamente spazzati via da uno scatto di orgoglio dei cittadini, che non ne possono più di questa minoranza presuntuosa, incapace negli ultimi dieci anni di amministrare come si deve il Capoluogo, brava solo a fare disinformazione (non avranno mai i numeri in Consiglio per governare ma non lo ammettono) e a spartire incarichi e prebende”.