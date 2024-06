Campobasso, elezioni/ Contrade, De Benedittis: “Ripristinare il dialogo con il Comune”

Dopo Vazzieri, un’altra sala piena per il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis. Il tour elettorale ha fatto tappa ieri sera presso il ristorante Villa Dei Conti di Campobasso, tema centrale dell’incontro le condizioni in cui versano oggi le contrade del Capoluogo e gli interventi da attuare per migliorare lo stato delle cose”.

“Non possono esistere – ha dichiarato De Benedittis – cittadini di Serie A e di Serie B, occorre potenziare l’illuminazione pubblica, la manutenzione di troppe strade fatiscenti e i collegamenti con il centro. Ma più di ogni altra cosa, è necessario ristabilire un dialogo costante tra il Comune e i residenti delle contrade, proprio ciò che è venuto a mancare nell’ultimo quinquennio”.