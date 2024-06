Campobasso, elezioni/ Ballottaggio, affluenza bassa alle urne

I campobassani hanno deciso di prendersi ancora una pausa di riflessione e in pochi si sono recati oggi alle urne per scegliere il candidato sindaco da votare tra Aldo De Benedittis (centrodestra) e Marialuisa Forte (centrosinistra, coalizione civico-progressista).

Alle ore 12 di oggi aveva votato l’11,15% degli aventi diritto, in netto calo ( meno della metà) rispetto al primo turno ( quando aveva votato il 22,79% degli aventi diritto).

Le urne resteranno aperte oggi fino alle ore 23. Domani urne aperte per votare, per chi ancora non lo avesse fatto, dalle 7 alle 15.