Domenica 6, 13, 20 e 27 dicembre 2020 e martedì 8 dicembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 9:00 vige l’istituzione del divieto di fermata nell’area mercatale di Corso Bucci, in quanto è stata autorizzata, con Ordinanza di Polizia Stradale, l’apertura straordinaria facoltativa del mercato giornaliero all’aperto in deroga al regolamento per l’esercizio delle attività al dettaglio su aree pubbliche vigente.