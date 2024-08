Campobasso: disposta la riapertura delle due Sezioni territoriali della Polizia Municipale

“Rispondere all’esigenza di sicurezza dei cittadini e dei commercianti campobassani è un impegno dell’Amministrazione comunale, dichiara la Sindaca. In quest’ottica – prosegue – è stata disposta, da domani 1° Agosto 2024, la riapertura delle due Sezioni territoriali della Polizia Municipale (Sezione Cep e Sezione Centro)”. Il rafforzamento delle unità destinate al servizio di viabilità e controllo del territorio, con l’ingresso di dieci nuovi agenti e l’arrivo a breve di due nuove unità, consentirà, quindi, di intensificare i controlli e migliorare i

servizi resi alla cittadinanza.

Ciò anche attraverso un’attività di front-office in grado di rispondere alle esigenze e alle richieste di ogni cittadino che, in ciascuna Sezione ed in orari prestabiliti, avrà a disposizione un agente che fornirà non solo informazioni utili sui servizi forniti dalla Polizia Locale ma svolgerà anche attività di orientamento ed assistenza agli utenti e raccolta di segnalazioni e disservizi nei quartieri di riferimento.



“Infine – conclude la Sindaca – il dirigente della Polizia Locale ha formalizzato un ordine di servizio con il quale ha previsto un’ulteriore forma di controllo mediante una pattuglia a piedi per le strade del centro cittadino”. L’invito alla cittadinanza da parte di tutta l’Amministrazione comunale è quello di vivere la città senza paura.