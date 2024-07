Campobasso/Decennale della Casa degli Angeli

Con la venuta del Santo Padre in Molise, dieci anni fa, veniva inaugurata la Casa degli Angeli, il Centro Servizi della Caritas diocesana di Campobasso-Bojano gestita dall’Associazione Shomer APS suo braccio operativo, a favore di singoli e nuclei familiari in difficoltà economiche abitative e sociali. Al suo interno vi sono diversi servizi, tra cui un dormitorio, una mensa, un emporio solidale, che mirano non solo a soddisfare le richieste direttamente esplicitate dai beneficiari ma anche a sviluppare le capacità e le risorse di ciascuno per una rieducazione completa.



Il prossimo 5 luglio 2024 alle ore 10.00 presso la Casa degli Angeli si terrà una cerimonia commemorativa per i suoi dieci anni di attività presieduta dall’Arcivescovo di Campobasso-Bojano Sua Eccellenza Mons. Biagio Colaianni. “Anzitutto noi siamo un popolo che serve Dio. Il servizio a Dio si realizza in diversi modi, in particolare nella preghiera e nell’adorazione, nell’annuncio del Vangelo e nella testimonianza

della carità… La Chiesa impara a diventare ogni giorno “serva del Signore”, ad essere pronta a partire per andare incontro alle situazioni di maggiore necessità, ad essere premurosa verso i piccoli e gli esclusi. Ma il servizio della carità siamo chiamati tutti a viverlo nelle realtà

ordinarie, cioè in famiglia, in parrocchia, al lavoro, con i vicini… È la carità di tutti i giorni, la carità ordinaria”.



Questo un brano dell’omelia di Papa Francesco a Campobasso, che riflette il cammino percorso in questi dieci anni di attività della Casa degli Angeli: dieci anni al servizio del prossimo, del fratello proveniente da ogni parte del mondo, a cui si tende ogni giorno una mano

cercando di alleviare le difficoltà di questa vita. Un cammino complesso, in cui le difficoltà non sono mancate, e non è mai mancata la certezza di quello che la Casa degli Angeli rappresenta: una realtà, un porto sicuro per chi ha perso la rotta, un punto di ripartenza per quanti chiamati a ritrovare sé stessi si mettono al servizio degli altri.