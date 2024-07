Campobasso/ Consiglio comunale, Pino Ruta replica a Michele Durante

Dopo le dichiarazioni, certamente forti, dell’ex presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, che lo aveva accusato di ‘poltronismo’, arriva la replica dell’avv.Pino Ruta, certamente non meno caustica.

“Prendo atto delle dichiarazioni errate e fuorvianti rese da Michele Durante nel corso della conferenza stampa e, nel ricordare al “consigliere”, con qualche deficit di memoria, di avere occupato, contemporaneamente, due poltrone, una presso la Provincia, in quota e con i voti di Costruire Democrazia e l’altra, presso il Comune, nelle file del PD di Frattura, passando dall’uno all’altro schieramento in piena era renziana – declinata in salsa molisana con la sintesi di Patriciello e Niro per un posto al sole di presidente del consiglio – mi limito invece a riportare l’articolo di dieci anni fa di un suo collega di partito, oltremodo attuale, evidenziando che il sottoscritto, ieri come oggi, non ha mai rivendicato, né occupato, alcuna poltrona per sé (poltrona di vicesindaco offertagli e declinata) e che le ragioni dell’accordo, per chi abbia avuto il tempo e la capacità di leggerlo e comprenderlo tra un veleno e l’altro, non sono le poltrone ma, come sostenuto dal nostro primo ingresso in politica – riaffermato nei comportamenti e non a chiacchiere – gli obiettivi, pur prevedendo, a presidio degli stessi, figure civiche (provenienti dal mondo delle professioni e del volontariato ovvero figure nuove e non arrampicatori).

Pertanto, nel non comprendere i presupposti e le finalità della conferenza stampa di Durante, già fuoriuscito dalla politica suo malgrado, dopo non aver conseguito quanto richiesto ai suoi amici di viaggio, restituisco al mittente ogni altra inutile e triste considerazione, frutto probabilmente di confusione e calura estiva e di illazioni a tratti deliranti”.

Pino Ruta

Cantiere civico per Campobasso