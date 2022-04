Campobasso, città solidale. Approvata mozione PD

Nell’orrore di questi due mesi ad est in Europa, nel cuore del mondo, noi dei gruppi del Partito Democratico e della Sinistra per Campobasso abbiamo sentito l’imperativo etico-politico-civile di presentare, nello scorso consiglio comunale conclusosi l’8 aprile 2022, una MOZIONE con oggetto “CAMPOBASSO città sodali/solidale con tutte le realtà di popoli migranti e di profughi di guerra”.



Di seguito il testo e le richieste della mozione stessa che è stata votata all’unanimità dal Consiglio, dopo una discussione che ci ha visto confrontarci tutte e tutti per quasi la totalità della mattinata di venerdì scorso.

“CONSIDERATA la situazione terribile, indescrivibile di emergenza umanitariadeterminatasi in Ucraina dallo scoppio della guerra a seguito dell’aggressione militare diPutin del 24 febbraio 2022;

SOMMATA La sopradescritta emergenza alle tantissime altre determinatesi in paesi comel’Afghanistan, l’Africa Subsahariana, il nord Africa, il Venezuela e troppi altri nel mondo;VISTE le concrete politiche di accoglienza che anche la nostra amministrazione comunaleda sempre ha messo e mette in campo nell’ambito dell’accoglienza, tanto in attuazione didirettive e leggi nazionali, quanto in collaborazione con la proattiva rete di volontariatopresente in Città e in regione;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBASSO FA VOTI AFFINCHE’ SINDACO E GIUNTA:

Promuovano azioni sinergiche tra le varie associazioni di volontariato

assistenziale presenti ed operanti sul territorio cittadino;

Progettino rapidamente e realizzino, in concerto con questo Consiglio Comunale, un’efficace campagna di sensibilizzazione e mobilitazione delle cittadine e cittadini di Campobasso, anche attraverso tutti i luoghi e le realtà di associazione e aggregazione che promuovono il civismo e la democrazia partecipata nel nostro Capoluogo di regione, tanto sull’accoglienza di ogni migrante e profugo presente nel nostro territorio quanto sui possibili aiuti inviabili direttamente negli scenari di guerra e di catastrofi umanitarie”.

Bibiana Chierchia, Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Antonio Battista