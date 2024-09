Campobasso/Chiusura serbatoi acqua, le scuole chiuse nella giornata di oggi

Emanata una ordinanza urgente in merito alla chiusura di alcune scuole del capoluogo, in seguito alla chiusura di alcuni serbatoi di acqua, di seguito il testo:

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla GRIM SCARL con la quale si informa di un’ulteriore ed improvvisa rottura della condotta dell’acquedotto di Calvario e che pertanto il serbatorio di Calvario resterà chiuso e sarà interrotto il flusso idrico nelle zone servite dallo stesso;

CONSIDERATO che allo stato, non sussistono soluzioni alternative per assicurare la continuità della fornitura di acqua e che, dunque l’interruzione dell’erogazione del flusso idrico comporta l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici delle strutture scolastiche interessate dall’interruzione e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici; PRESO atto dunque che, allo stato, tale interruzione comporta la temporanea inagibilità delle strutture scolastiche a causa dell’indisponibilità dei servizi igienici e del flusso di acqua corrente;

SENTITI in merito i Dirigenti scolastici competenti;

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura degli istituti scolastici CEP NORD INFANZIA, CEP SUD INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PAOLO SECONDO EX CASA DELLO STUDENTE, SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA GIOVANNITTI E SCUOLA NINA GUERRIZIO interessati dall’interruzione dell’erogazione del flusso idrico per l’intera giornata di lunedì 23 Settembre 2024 al fine di evitare che le relative attività si svolgessero in precarie condizioni igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;