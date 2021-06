Campobasso/ Chiusura provvisoria del Terminal, disagio per i pendolari

Ha creato non pochi disagi la momentanea chiusura del Terminal autobus a Campobasso per i lavori necessari all’installazione della seconda galleria di sovrappasso pedonale in Via Vico. Al momento ( e presumibilmente fino al 4 luglio, vista apposita ordinanza comunale) gli autobus effettuano soste in altre zone della città, ad esempio nel rione Vazzieri, per permettere ai pendolari di continuare ad usufruire del quotidiano servizio di trasporto; inutile precisare che non mancano difficoltà e disagi per centinaia, se non migliaia, di persone. Con le temperature ‘africane’ di questi giorni tutto si complica e i cambi di tragitto possono essere anche fortemente penalizzanti.

Alcune polemiche già si erano avute in fase di realizzazione dell’opera, che si interseca con quella già esistente e dovrebbe completare il quadro della messa in sicurezza di un’area ad alto rischio di incidente, stante l’assenza di marciapiedi nella zona degli svincoli per autoveicoli.

Si tratterà anche di capire come si risolverà il problema ‘estetico’, immaginiamo con la verniciatura di quello che adesso sembra piuttosto simile ad un ponte militare; ma sono questioni che passano in subordine rispetto al ripristino di una situazione di normalità dopo il disagio che si è creato per i pendolari che quotidianamente si recano in città dai paesi limitrofi e che, nella migliore delle ipotesi, avranno purtroppo ancora alcuni giorni di disagio da sopportare. Speriamo in una celere soluzione del problema, che non sia oltre la data stabilita.

(s.m.)