Campobasso/Celebrato il 210° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri come ogni anno, il 5 giugno celebra la ricorrenza della propria fondazione. A Campobasso la cerimonia del 210° Annuale si è tenuta, nella mattinata odierna, presso la Caserma E. Frate, sede della Scuola Allievi Carabinieri.



La celebrazione, curata dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha registrato una folta cornice di pubblico, nonché un’ampia partecipazione delle massime autorità civili e militari della provincia, il tutto reso possibile dagli accoglienti spazi messi a disposizione dal Comandante della Scuola Allievi Carabinieri, Colonnello Bruno Capece. Prima della celebrazione dell’Annuale, presso il Monumento ai Caduti posizionato presso la Scuola Allievi, è stato deposto un omaggio floreale in ricordo delle vittime della Benemerita, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Luigi Dellegrazie e del Comandante della Scuola Allievi, Colonnello Capece.



Alla celebrazione sono intervenute le principali Autorità provinciali, civili, militari e religiose come segno di vicinanza e di quotidiana collaborazione ai Carabinieri di Campobasso. Presente anche una folta rappresentanza delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali.



Nello schieramento dei Reparti, oltre ai Comandanti di Stazione del Comando Provinciale di Campobasso, ad una rappresentanza dei Reparti Speciali e dei Carabinieri Forestali, come lo scorso anno, vi è stata la presenza di una nutrita rappresentanza di Allievi Carabinieri del 143° corso 1° ciclo, del prestigioso istituto di formazione del capoluogo.

Dopo il significativo discorso pronunciato dal Comandante Provinciale di Campobasso, Colonnello Dellegrazie (in allegato in forma integrale) sono stati premiati con importanti ricompense i seguenti militari distintisi in articolate e complesse operazioni di servizio: Ten. Col. Alfredo Zerella, Cap. Romeo Ruggiero, Lgt. Antonio Zerulo, Lgt . Andrea Guidone, Brig. Ca. Matteo Colapietra, Brig. Ca. Luigi Iacovelli, V. Brig. Guido Nicola Zarlenga, App. Sc. Q. S. Michele Bencivenga e App. Sc. Nunzio Renzi.



La cerimonia si è conclusa con l’emozionante lettura della Preghiera del Carabiniere, recitata anche dai giovani allievi inquadrati nello schieramento.

I Carabinieri sono presenti nel Molise dal gennaio del 1861 quando l’Arma, al compimento dell’Unità d’Italia, istituisce la Compagnia di Campobasso, inquadrata nella 7^ Legione di Napoli. Da allora, l’efficienza dell’Istituzione nel territorio regionale si è sempre

espressa nei diversi settori d’intervento attraverso un modello operativo imperniato sulla “prossimità” e fondato sul ruolo delle 44 Stazioni Carabinieri, che rappresentano sicuri e immediati punti di riferimento per la collettività, a tutela della libertà e della convivenza

civile.