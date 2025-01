Campobasso: Causa neve scuole chiuse martedì 14 gennaio

La sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, firma ed emana nuova ordinanza per la sospensione di attività didattiche:

Premesso che fin dalle prime ore del mattino di oggi, 13 gennaio 2025, si sono abbattute su tutto il territorio comunale precipitazioni a carattere nevoso; Visto il Bollettino meteo pervenuto dal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise;Stante dette condizioni meteorologiche avverse, la presenza di nevischio e la possibilità di gelate nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino del 14 gennaio 2025 con formazione di ghiaccio sulle strade comunali che impediscono, di fatto, lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto pubblico e il raggiungimento delle strutture scolastiche senza condizioni di rischio da parte degli scuolabus, dei genitori, dei docenti e degli alunni; al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario, in via precauzionale, provvedere alla sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale anche per il giorno 14 gennaio 2025 nella considerazione, altresì, che gran parte del traffico registrato sulla rete viaria cittadina è imputabile alle esigenze didattiche dei numerosi plessi scolastici della città.