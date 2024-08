Campobasso/Avviso pubblico per la nomina di tre esperti per la Commissione De.Co.

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Campobasso, l’Avviso

Pubblico per la nomina di tre esperti per la Commissione De.Co. per la

valorizzazione delle produzioni artigianali agroalimentari tradizionali locali, che

avrà il compito di esaminare le richieste pervenute e proporre

all’Amministrazione comunale il disciplinare dei prodotti ai quali riconoscere la

denominazione comunale che verranno poi iscritti nell’apposito registro.

Possono presentare istanza per far parte della Commissione DE.CO., in qualità di

esperti, tutti coloro che sono in possesso di una comprovata esperienza in uno o

più settori dell’agroalimentare, artigianale, cultura e tradizioni locali risultante

dal Curriculum Vitae e/o dal possesso di diplomi, attestati e titoli certificanti la

competenza nel settore medesimo.

“L’avviso – dichiara la Sindaca – è un altro tassello che si aggiunge alle azioni ed

ai progetti d’inizio mandato che sono stati intrapresi da questa Amministrazione:

la Commissione vedrà importanti realtà associative del territorio collaborare con

professionisti del settore con il comune obiettivo rivolto alla tutela e

valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ed artigianali della tradizione

locale, una risorsa non solo in termini economici, culturali e turistici ma, al tempo

stesso, uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Campobasso.

E’ un modo, conclude la Sindaca, per dare risalto alla tipicità territoriale dei

prodotti campobassani e promuovere quelli che per storia e tipicità locale sono

meritevoli di valorizzazione.

L’istanza di partecipazione potrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo

del Comune di Campobasso o inoltrata tramite PEC all’indirizzo che segue

comune.campobasso.protocollo@pec.it entro 15 giorni dalla pubblicazione

dell’Avviso medesimo. Si ricorda, infine, che l’incarico è gratuito e meramente

onorifico.