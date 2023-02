Sono stati momenti di paura ieri pomeriggio in in via Monte Sabotino a Campobasso quando un’autovettura ha preso fuoco.

E’ stata immediata la segnalazione ai Vigili del Fuoco da parte di alcuni passanti; il tempestivo intervento ha permesso di domare subito le fiamme e mettere l’area in sicurezza, evitando il peggio.

Foto di repertorio