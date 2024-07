In mattinata una squadra Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in via Croce (zona CEP) per il fuoco divampato all’interno di un’autovettura.

Solo spavento per l’occupante dell’ auto che ha lanciato l’allarme alla sala operativa del 115 appena si è accorto di quanto stesse accadendo. Danni limitati subìti dalla piccola vettura grazie al repentino intervento dei Vigili del Fuoco, le cause da accertare.