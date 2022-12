Campobasso/ Anziana affetta da Alzheimer camminava in pigiama di notte al freddo, salvata e riaccompagnata a casa dalla polizia

Importante intervento della polizia di Campobasso per salvare un’anziana signora, avvistata verso le ore 01:00 di notte, visibilmente disorientata, e in stato confusionale, mentre vagava in pigiama ed in pantofolone lungo una strada del centro cittadino.

La signora, di circa 80 anni, è stata immediatamente avvicinata e soccorsa dagli Agenti, i quali al fine di ripararla dalle fredde temperature della notte, l’hanno fatta accomodare all’interno dell’autovettura di servizio riscaldandola, iniziando poi ad interagire con lei per capire cosa le fosse accaduto. La donna, interpellata in merito alla sua presenza in strada, ha riferito di non ricordare nulla di ciò che le fosse accaduto, dicendo di non avere alcun documento d’identità da poter esibire. Gli Agenti, con professionalità, dopo averle prestato le prime cure sono riusciti ad apprenderne le generalità e ad individuare l’indirizzo di residenza.

Hanno appreso che la donna fosse affetta da Alzheimer, così come diagnosticato anche dal personale sanitario fatto intervenire sul luogo dalla Sala Operativa della Questura.

La signora è stata quindi accompagnata dagli agenti di polizia presso la propria abitazione dove gli stessi hanno riscontrato la presenza dell’anziano marito che non si era reso conto dell’uscita notturna della consorte.

L’hanno poi affidata ad una “badante” che stabilmente si prende cura dei due anziani, e si sono poi assicurati che la stessa trascorresse la nottata in loro compagnia.

Grazie al tempestivo intervento degli uomini della Polizia di Stato, considerato soprattutto le basse temperature e l’orario in cui è stata ritrovata l’anziana, è stato sicuramente scongiurato un concreto pericolo alla salute della stessa. La signora ed i suoi familiari ringraziavano gli Agenti intervenuti per il concreto aiuto e la professionalità mostrata nell’occasione.

foto di repertorio