Campobasso: allarme furti, svaligiati quattro appartamenti nel centro cittadino

Nella tarda serata di ieri in via Genova e via Trento, sono stati svaligiati quattro appartamenti sono stati svaligiati.

Probabilmente i ladri hanno agito indisturbati, grazie all’assenza momentanea dei proprietari. Sul posto per i rilievi della Polizia , che sta cercando di rintracciare i malviventi, con tutta probabilità una banda proveniente da fuori regione. Pare che la polizia sia sulle tracce di una utilitaria di colore bianco, notata in zona, ma ancora senza nessuna traccia dei responsabili.