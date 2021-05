Si è tenuta venerdì 7 maggio presso il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso la giornata conclusiva del progetto di economia finanziaria: ‘[email protected], metti in conto il tuo futuro’, organizzata dall’Anasf (Associazione nazionale dei Consulenti finanziari) in collaborazione con l’istituto scolastico che ha ospitato il progetto, con la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti.

Queste le impressioni del formatore, Francesco Manocchio.

“Sono molto soddisfatto dell’andamento del progetto, che si è sviluppato attraverso quattro sessioni modulari; tutto è andato bene nonostante le difficoltà oggettive perché questa sessione è stata fatta in remoto, quindi senza il coinvolgimento diretto degli alunni. Oggi ho utilizzato il messaggio-ponte basato sulle tre ‘F’ (formazione, finanza e futuro) per dire ai ragazzi quello che è stato fatto durante le sessioni. C’è stata una risposta positiva da parte loro; hanno seguito bene e anche fatto autoformazione, nell’ambito della F-Finanza. Come formatori-conclude Manocchio – siamo ormai da anni nelle scuole, svolgiamo questa funzione sociale per creare una cultura e lanciare ai ragazzi il messaggio che il futuro è fatto di tanti giorni e devono guardarlo, desiderarlo e programmarlo con una base di formazione importante; ma conoscere l’economia e la finanza è ancora più importante, guardando al futuro per raggiungere i propri obiettivi di vita”.

(sm)

