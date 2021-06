L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri. Una 75enne è precipitata dal sesto piano di un condominio in via Campania, e per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e le prime indagini sull’accaduto. Come da prassi in questi casi, il Magistrato ha aperto un fascicolo, e disposto l’autopsia.