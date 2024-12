Campobasso/24,25 e 26 Dicembre , aperti tutti i serbatoi della città

Alla vigilia di Natale arriva un regalo

tanto atteso per la città di Campobasso. A partire da oggi e fino al 26

dicembre, tutti i serbatoi resteranno aperti anche di notte, garantendo

continuità al flusso idrico per l’intera giornata. L’acqua, quindi, sarà

disponibile nelle case dei campobassani tutto il giorno.

Lo ha comunicato questa mattina la Grim, la società che gestisce il servizio

idrico, assicurando che le feste natalizie possano svolgersi senza interruzioni

del servizio idrico, come richiesto dalla sindaca Marialuisa Forte. La sindaca

ha espresso la sua soddisfazione per questa importante misura che viene

incontro alle esigenze dei cittadini, dei gestori dei locali e delle attività ricettive

durante il periodo festivo.