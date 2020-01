Il fatto è avvenuto questa mattina in una scuola superiore di Campobasso, una 17enne ha avvertito un malore, è stato allertato il 118 e poi il malore si è rivelato dolore procurato da doglie, infatti la giovane ha partorito assistita da una bidella, nel frattempo che arrivasse il 118. Pare che la ragazza non avesse detto niente mantenendo il segreto.La creatura, nata prematura è in buone condizioni, ora al Cardarelli insieme alla giovane madre.