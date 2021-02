Calcio Serie D/ Campobasso – Castelfidardo 1-0

CampobassoRacicchini, fabriani, Vanzan, Ladu, menna, Dalmazzi, Bonta’, Candellori, Rossetti, Esposito, Vitali.

All Cudini.

CastelfidardoDavid, santangelo, Mataloni, Di Dio, Puca, Rinaldi, Capponi, fermani, Jambe’, monachesi, mancini.

All Lauro.

Arbitro Rispoli di Locri.

marcatore al 35 Dalmazzi.



Al 5 minuto, Jambe’ si trova solo con Racicchini , ma la difesa respinge la minaccia dell’ ex rossoblu, al 18, ci prova Esposito ma david bloccala sfera, al 25 , azione di Vanzan ma il giocatore si trascina la palla fuori.

Al 35, fallo su Esposito e il direttoredi gara decreta un calcio di punizione in favore dei lupi, lo batte Esposito e Dalmazzi di testa batte david e’ 1-0 in favore dei padroni di casa .Al 40, azione degli ospiti ma jambe’ tira fuorida buona posizione. Finisce, cosi, il primo tempo, con i locali che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 55 azione del Castelfidardo ma la palla finiscefuori, al 68 , esce Rossetti ed entra Cogliati, al 75,ci prova Bonta’ ma la palla viene deviata in angolo,

al 88 ancora un cambio per i lupi, esce Ladu ed entra Tenkorang. Finisce, cosi, la partita con i lupi che pur non avendo giocato bene oggi ,conquistano tre punti e restano primi in

classifica , bella squadra il Castelfidardo,che ha dimostrato di meritare i punti che ha

in classifica generale disputando un ottima partita.

Arnaldo Angiolillo