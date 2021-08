Ieri al km 209.300 della SS17 in territorio di Bojano (CB), due furgoni si sono scontrati per cause da in fase di accertamento.

L’impatto ha provocato il ribaltamento di uno dei due veicoli.

Lievi le ferite ai i due rispettivi conducenti diagnosticate da personale 118 intervenuto sul posto, intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso.