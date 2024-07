Bojano/ Ad agosto il forum itinerante sulla Biodiversità

Si terrà ad Agosto nel Comune simbolo del Matese. La decisione presa nel corso dell’incontro, promosso dal Sindaco Carmine Ruscetta, con i rappresentanti dell’Associazione ex consiglieri regionali.

Saranno il Matese con le sue orchidee, i suoi orapi, le sue lumache, i suoi pascoli; la piana di Bojano, terra di orti alimentati dalle sorgenti di acque cristalline, e il tratturo Pescasseroli – Candela, i territori che, dopo Larino e Portocannone, racconteranno la Biodiversità, il carattere che, insieme con la Ruralità, dà un primato nazionale al piccolo Molise. “Due primati – hanno sottolineato i rappresentanti dell’Associazione ex consiglieri regionali del Molise – di grande attualità che, insieme, possono diventare filo conduttore di un piano di sviluppo di cui ha bisogno il Molise per il suo domani. Sta qui l’idea di un forum itinerante che, con i caratteri della biodiversità e ruralità, diventi inventario dell’insieme delle risorse e dei valori del territorio molisano”. Con il Presidente Gapero Di Lisa erano presenti anche gli ex consiglieri Isabella Beccia e Pasquale Di Lena, che ha portato il saluto dei componenti del gruppo attivo presso il Comune di Larino, che, con l’Istituto tecnico Agrario, il 22 Maggio u.s., ha onorato la Giornata mondiale della Biodiversità.

Il sindaco di Bojano, Carmine Ruscetta, d’accordo con gli ex consiglieri presenti, il vicesindaco Raffaella Columbro e gli assessori Gianni Marro e Vincenzo Feraiorni, ha invitato i presenti a dar vita a un gruppo di lavoro per la preparazione della giornata dedicata alla biodiversità – programmata per Agosto – che si svilupperà con la realizzazione di una mostra – mercato dei prodotti, che la racconteranno con i profumi e i sapori del Matese e del Molise, e, di un incontro pubblico con gli esperti della materia e del territorio matesino.

Associazione ex consiglieri regionali del Molise