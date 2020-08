Alle ore 6.00 circa di stamane, squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso,è intervenuta per un incendio che ha interessato e distrutto, per cause in corso di accertamento, una vettura ed un motociclo in sosta ai margini di una via cittadina del comune di Bojano (CB).Presenti sul posto i Carabinieri di Bojano.