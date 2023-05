Bicincittà 2023 domenica 7 maggio/Divieti di sosta e transito, le zone interessate

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12/04/2023 si è autorizzato lo

svolgimento, nella giornata di domenica 7 maggio 2023, dell’evento “BICINCITTA’” (manifestazione a carattere nazionale, XXVIII edizione), lungo un tracciato di circa 10 chilometri, nel centro cittadino ed in zone limitrofe ad esso, con partenza alle ore 10:30 da Piazza Vittorio Emanuele II.

Divieti:

dalle ore 8:00 di venerdì 5 maggio alle ore 22:00 di domenica 7 maggio 2023 l’istituzione dei divieti di transito e sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” e “divieto di sosta” in Via Verdone;

− dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di domenica 7 maggio 2023 l’istituzione del divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” in Piazza Vittorio Emanuele II frontistante il Palazzo di Città;

− dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 7 maggio 2023 l’istituzione del divieto di sosta da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” in Via

Muricchio dall’intersezione con Via Trieste all’intersezione con Via Zara, ambo i lati;

− dalle ore 10:30 di domenica 7 maggio 2023 e in relazione all’avanzamento della carovana e fino a terminate esigenze l’istituzione del divieto di transito da realizzarsi mediante la segnaletica stradale verticale indicante “divieto di transito” sulle seguenti strade interessate

al percorso:

Piazza Vittorio Emanuele II, Viale Elena, Via Scatolone, Corso Vittorio Emanuele II, Via

Pietrunto, Via Roma, Piazza Della Vittoria, Via Petrella, Piazza Falcone e Borsellino, Via

Trivisonno, Via Conte Rosso, Via Duca degli Abruzzi, Via Principe di Piemonte, S. P. 58

(territorio di Ferrazzano), Strada San Giacomo (territorio di Ferrazzano), S.P. 120 (territorio

di Ferrazzano), S.P. 104 (territorio di Ferrazzano), Viale Manzoni, Via Monsignor Bologna, Via

Herculanea, Via Cavour, Piazza Cuoco, Via Garibaldi, Via Mazzini, Via XXIV Maggio, Via IV

Novembre, Via XXIV Maggio, rotatoria Via Colle delle Api/Via Sant’Antonio dei Lazzari, Via

XXIV Maggio, Via De Gasperi, Via Gramsci, Via Croce, Via Fortunato, Via Piave, Via IV

Novembre, Via Crispi, Via Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Battisti, Via Mazzini, Piazza Pepe,

Corso Vittorio Emanuele II, Via Pietrunto, Via Roma, Via Trieste, Via Muricchio.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare i pericoli per i

partecipanti all’evento e per gli avventori, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano

ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a

quelli specificatamente autorizzati.

Durante la sospensione temporanea della circolazione:

è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato alla

manifestazione;

è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli da strade o aree che intersecano o si

immettano su quelle interessate al transito della manifestazione di arrestarsi rispettando

le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza.

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.