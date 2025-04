AVIS Molise. Gian Franco Massaro eletto presidente

Un’acclamazione che segna l’avvio della nuova tappa di un percorso esaltante,

contraddistinto da un’alta professionalità, vista la complessità e la delicatezza della materia

e ricco di soddisfazioni, teso a dare risposte ai bisogni delle persone.

È quella ricevuta dal presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro che al termine

dell’assemblea regionale dell’AVIS regionale svoltasi nella struttura per ricevimenti Coriolis di

Ripalimosani è stato eletto al vertice dell’associazione dei donatori di sangue.

Il numero uno del Centro di servizio per il volontariato è stato votato all’unanimità quale

nuovo presidente dell’AVIS Molise e sarà in carica per quattro anni riprendendo così una

missione iniziata più di 20 anni fa, quando per la prima volta venne chiamato a ricoprire

questa carica. Un impegno, quello nel volontariato, che Massaro ha avviato ancor prima di due

decenni fa, largamente incentrato sulla promozione della donazione di sangue anche a livello

internazionale, arricchito dalla sua presidenza durata 12 anni della FIODS, la Federazione

mondiale delle organizzazioni di sangue (associazione per cui oggi ricopre il ruolo di presidente

onorario). Un percorso che nel tempo si è declinato in molte forme tanto da arrivare a

comprendere un ‘lavoro’ che abbraccia tutti gli ambiti del Terzo Settore e del mondo non profit.

Per Massaro un vero e proprio plebiscito che ora lo spingerà a proseguire su una strada già

contrassegnata da una grande crescita dell’AVIS Molise, sia in termini di donatori, sia di staff che

garantisce la raccolta sangue nella sede di Ripalimonsani e nelle tante giornate itineranti.

Campagna informative, attività di prevenzione, eventi di sensibilizzazione fanno parte di un’ampia

attività che l’AVIS regionale del Molise svolge 365 giorni all’anno anche grazie alle attivissime

sezioni comunali e alle due federazioni provinciali.

«Circa 20 anni fa fui eletto presidente dell’AVIS Molise per la prima volta e, da allora ad oggi,

abbiamo accresciuto il nostro patrimonio di iscritti, abbiamo riorganizzato l’associazione in modo

da rappresentare un punto fermo per l’ASREM e per le nostre associazioni comunali e ho cercato

di riprodurre questo schema anche nel CSV Molise, organismo frutto della fusione di tre Centri di

servizio e che da presidente ho cercato di rendere ancora una realtà riconosciuta dalle

associazioni di volontariato e anche dalle istituzioni. Ringrazio la presidente uscente Pia Barile e

ricominciamo con ambizioni ancora maggiori, in primis con la voglia di sensibilizzare le persone a

donare un po’ di loro stesse per salvare delle vite. A nome dell’intera AVIS Molise esprimo un

sentito ringraziamento anche ai consiglieri uscenti per il forte impegno dimostrato negli anni e

rivolgo un grande benvenuto ai nuovi membri, pronti a iniziare insieme questo importante percorso

di solidarietà».

Nel Consiglio direttivo saranno presenti alcuni componenti storici dell’associazione, pienamente

riconfermati, e volti nuovi che stanno già portando freschezza ed entusiasmo in un mix di

esperienza e innovazione che darà ulteriore impulso all’attività di un’associazione che è punto di

riferimento per il sistema sanitario pubblico e un’eccellenza nel panorama del volontariato, anche a

livello nazionale.

Durante l’assemblea sono stati evidenziati numeri e trend in crescita per l’Avis: nel 2024 circa

8.200 soci dell’Avis Molise hanno effettuato 10.984 donazioni tra sangue e plasma, contribuendo in

maniera fattiva a soddisfare le necessità di sangue negli ospedali della nostra regione.

Il nuovo consiglio direttivo dell’AVIS Molise

Oltre a Gian Franco Massaro eletti: Manuela Abbazia, Mario Rosario D’Apice dell’Avis

Campobasso, Pia Barile dell’Avis Cercemaggiore, Giulia Minnillo dell’Avis Matrice, Flaviano

Alfieri dell’Avis Santa Croce di Magliano, Roberto Berardinelli dell’Avis Trivento, Michele

Perugini dell’Avis Larino, Giuseppe Zampino, dell’Avis Montefalcone nel Sannio, Diego

Pasquale Ruberto dell’Avis San Felice del Molise, Demetrio Mentozzi, Michele Di Domenico e

Damiano De Carolis dell’Avis Termoli, Consalvo Petrecca dell’Avis Pesche e Raffaella Vizoco

dell’Avis Venafro.