Nel primo pomeriggio della giornata odierna alle ore 15:40 circa, personale dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuto per una autovettura che si è ribaltata in via Colle delle api altezza rotonda san Giovanello.Il conducente veniva trasportato in ospedale dal 118.

Si provvedeva per la messa in sicurezza dell’auto