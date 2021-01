Aumento dei contagi Covid/ I paesi in cui la scuola non riapre in presenza

Non in tute le scuole, sia alivello nazionale che regionale, domani si torna in presenza sui banchi di scuola. Il Governo e le regioni hanno dato mandato ai sindaci la facoltà di riaprire o continuare con la dad, in base all’evolversi della situazione contagi.

A Baranello il sindaco Marco Mario ha comunicato: “visto il lento ma continuo aumento in questa ultima settimana dei casi di positività al Covid-19 certificati da Asrem, oltre ai casi di positività derivanti dall’effettuazione di test rapidi realizzati presso laboratori privati, con apposita ordinanza ho disposto per la settimana compresa tra il 18 e il 23 gennaio la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, della primaria (elementari), della secondaria di primo grado (medie) e della sezione primavera. Pertanto le attività didattiche verranno effettuate in DAD (didattica a distanza), nei modi e nelle forme stabilite dall’Istituto Comprensivo Statale G. Barone”.

A Frosolone (IS): visto il numero crescente di contagi l’ordinanza sindacale (la n. 4 del 15 gennaio) sospende le attività in presenza per la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria, Sezione Primavera e Asilo Nido, dal 18 al 23 gennaio, e che prevede altresì la sospensione del mercato rionale.

A Civitacampomarano: La situazione dei contagi a Civitacampomarano, in particolare a seguito delle ultime positività, ha reso necessaria la sospensione del trasporto scolastico e della frequenza in presenza dell’attività scolastica di tutti gli alunni di Civitacampomarano che frequentano le scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Castelmauro.Il presente provvedimento ha validità dal 18 gennaio al 29 gennaio compreso.