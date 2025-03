Attivazione sportello URP al Cardarelli. L’Asrem vicina ai cittadini

Ascoltare, informare ed orientare gli utenti. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASReM può ora contare su uno sportello operativo nell’atrio del P.O. Cardarelli di Campobasso (nei pressi del CUP) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Un servizio dedicato ai cittadini per garantire trasparenza amministrativa e supporto, semplificando e migliorando, in questo modo, la relazione tra l’Azienda Sanitaria e i fruitori. Una attività che va a sommarsi a quella già in essere: ossia la possibilità di inviare richieste, segnalazioni, reclami all’indirizzo mail urp@asrem.molise.it o di chiamare il numero di telefono 0874409149.

“L’obiettivo – ha spiegato il direttore generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – è quello di aprire altri sportelli sul territorio molisano, confermando una vicinanza sempre più tangibile ai cittadini. Tutto si inserisce nella riorganizzazione aziendale in atto che riserva particolare attenzione al contatto tra cittadino e operatore con la possibilità di valutare la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti”

