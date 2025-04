ATS/Avviso pubblico: sostegno alle famiglie per la socialità delle persone con disturbi dello spettro autistico o del neurosviluppo

L’Ambito Territoriale Sociale (ATS), di cui il Comune di Campobasso è capofila, ha pubblicato un avviso finalizzato all’individuazione dei destinatari di percorsi triennali di sostegno alle famiglie per la socialità delle persone con disturbi dello spettro autistico o del

neurosviluppo.

La misura, finanziata con fondi del programma Molise FESR-FSE+ 2021- 2027 per un totale di € 4.197.600,00, prevede l’erogazione di un contributo mensile di € 500,00, sotto forma di voucher, per l’acquisto di servizi e interventi educativi e socio-sanitari. L’obiettivo è favorire il sostegno delle capacità residue, l’autonomia e l’inclusione sociale e lavorativa.



Le domande dovranno essere presentate entro il 9 maggio 2025 alle ore 12:00, presso gli Uffici di cittadinanza di ciascun Comune dell’ATS di Campobasso o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.campobasso.ambitosociale@pec.it.



Il modello di domanda e la documentazione completa sono disponibili:

sul sito del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it)

sul sito dell’ATS di Campobasso (www.ambitosocialecb.it)

sulla pagina Facebook dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso



Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda, i cittadini possono rivolgersi agli Uffici di cittadinanza presenti in ciascun Comune dell’Ambito.



La misura si rivolge alle persone con disturbi dello spettro autistico o del neurosviluppo causati da malattie rare o su base organica e tratti autistici. «Questo intervento rientra tra le misure già previste nel nostro programma e rappresenta un’importante azione di sostegno per le persone con disabilità e le loro famiglie», dichiarano Bibiana Chierchia e Angelo Marcheggiani, rispettivamente assessore alle Politiche sociali e assessore alle Politiche sanitarie del Comune di Campobasso. «L’amministrazione appoggia pienamente questa iniziativa, che continua a ispirare le nostre scelte in favore dell’inclusione e del supporto sociale».