Assembramenti, il Bar centrale a Campobasso chiude

Dopo la riapertura lunedì di diverse attività, a Campobasso, ma non solo, davanti alcuni bar i clienti si sono fermati a consumare bevande. E’ accaduto anche a Campobasso, e sui social è stata condivida una foto che ha scatenato polemiche, in quanto non solo c’erano troppe persone, rispetto a quelle consentite, ma tranne una, nessuno indossava la mascherina.

Di oggi la decisione dei proprietari del Bar Centrale di Campobasso di chiudere per qualche giorno, richiamando la responsabilità e il senso civico dei cittadini, in questa particolare fase in cui stiamo vivendo. Probabilmente il bar riaprirà il 1° giugno.