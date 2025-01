Arte che intreccia fisicamente ed idealmente colori ed continenti – I braccialetti di Tourè

A volte accade che si possano seguire i sogni e far fruttare i propri talenti. Eh già ! E’ ciò che sta accadendo al giovane Toure’, che da grande vorrebbe tanto diventare un artigiano.

Toure’ è uno dei ragazzini, minori non accompagnati, ospiti della casa di accoglienza SOTTO LO STESSO CIELO. Questo volenteroso giovanotto ha imparato in poco tempo a lavorare ad uncinetto e ferri (realizza maglie, borsette, sciarpe, cappellini). Con entusiasmo e impegno e’ riuscito a confezionare dei braccialetti rossoblù , i colori della nostra città e della amata squadra di calcio che rappresenta Campobasso. E così in occasione del torneo che – sabato 28 dicembre u.s.- ha visto in campo a Campobasso i vari gruppi di tifosi della Curva Nord è stata presentata questa iniziativa davvero speciale, che ha richiesto sensibilizzazione in merito ad un lusinghiero progetto.

Nell’ambito di ImmigrArte, la associazione APS ARTAMO (Arte, Talenti e Moda), ha organizzato dei laboratori sociali su riciclo e inclusione, scegliendo come partner beneficiaria la associazione DALLA PARTE DEGLI ULTIMI, al fine di coinvolgere appunto i minori non accompagnati ospiti della casa di accoglienza SOTTO LO STESSO CIELO. E Touré è uno di questi giovani “allievi”. Ed ecco che il calcio e quanti si appassionano a questo sport è riuscito ad unire, amalgamare, fondere etnie, lingue e sogni, in ossequio a valori fondamentali quali rispetto, inclusione ed accoglienza.

Un grazie a quanti con il loro apporto hanno mostrato una volta ancora un cuore grande ed un animo profondamente sensibile.