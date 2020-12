Apre per i pedoni il “bruco” del Terminal bus? Forse che si, forse che no

Pare, che il tunnel che collega il Terminal bus di Campobasso a via Mazzini, il bruco giallo – celeste, dovrebbe essere aperto per il passaggio dei pedoni. Il mistero è quando. Voci di corridoio parlano di qualche giorno, dall’Amministrazione comunale, almeno al momento, nessuna notizia.

Non entriamo nel merito, al momento, abbiamo già detto e scritto negli anni passati la nostra posizione su quella che abbiamo definito ” la grande incompiuta di Campobasso”, però come abbiamo già fatto precedentemente ci domandiamo: il flusso di pedoni che attraverserà il tunnel, non con la pandemia in corso, ma quando si sarà ristabilita la situazione, confluirà su via Mazzini, ora a scorrimento veloce e senso unico …

Ancora, passando verso sera si nota il tunnell illuminato, ora è vero che siamo in tempo natalizio, ma a che serve illuminare questa opera?

Aperto il Tunnel, cosa ne sarà della struttura ormai cadente dell’intero Terminal bus? Che ci sembra una questione altrettanto, e forse ancora più importante, dopo oltre 10 anni e milioni di euro “buttati”? Vedremo…. (MDL)