Approvata delibera su definizione di indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Si è tenuto il 10 gennaio 2020 in seduta straordinaria di seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Campobasso, già iniziato lo scorso 23 dicembre 2019.

Nella seduta mattutina e in quella pomeridiana, si è discusso dell’approvazione della proposta di delibera sulla definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

La delibera proposta e portata in Consiglio Comunale è stata approvata con 17 voti a favore e 8 astensioni, dopo un dibattito consiliare in seno al quale sono stati presentati, dalle opposizioni del centro sinistra, 20 emendamenti (19 dei quali non hanno trovato il riscontro positivo del Consiglio).

Il Consiglio è stato poi aggiornato a mercoledì 15 gennaio per la continuazione della trattazione degli altri argomenti in programma ancora da affrontare.