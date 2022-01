Appello di Florenzano ai non vaccinati: venite a parlare con i nostri medici

“Venite dai nostri medici e parlatene con loro, chiedete”.

A rivolgere l’appello ai non vaccinati è il dg Asrem Oreste Florenzano, di fronte ai dati sui non vaccinati contro il Covid in Molise, che sono 24.765 su una popolazione vaccinabile di 287.026 abitanti.

“Resta una fetta di popolazione refrattaria a vaccinarsi – osserva Florenzano – è a loro che mi rivolgo, a chi diffida, a chi ha dubbi o paure. Combattiamo insieme questa pandemia la batteremo con la scienza e la piegheremo spazzando via le perplessità, affidandoci ai numeri e all’evidenza dei fatti”.