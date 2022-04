Al Pilla il concorso di idee per il progetto de “Arts and Cultural Center”

Questa mattina all’Istituto Tecnico “Pilla” di Campobasso si è tenuto uno straordinario evento che ha coinvolto, oltre gli studenti, autorità istituzionali scolastiche e politiche.





L’evento è stato diviso in tre fasi distinte: il concorso di idee per il progetto “Il borgo nel Bosco”,

la sottoscrizione della convenzione tra la scuola e il Comune di Campobasso per la realizzazione del progetto “Il cimitero degli animali” e l’inaugurazione di due targhe.





L’Istituto “L. Pilla” di Campobasso, con la consulenza del Dipartimento di Progettazione, ha bandito un concorso di idee per il progetto de “Arts and Cultural Center”, inserito in una vasta area, già precedentemente interessata da una elaborazione di uno schema di master plan (Il Borgo nel Bosco), nel Comune di Riccia in località Bosco Mazzocca, per una proposta progettuale complessiva utile alla riqualificazione ambientale e alla connessione con il territorio circostante.

Concorso. Il progetto “Il Borgo nel Bosco” utile alla riqualificazione ambientale e alla

connessione con il territorio circostante, è frutto di un concorso di idee per la sezione di “Arts and Cultural Center” con la consulenza del Dipartimento di Progettazione dell’Istituto. Inserito in una vasta area già interessata dall’ elaborazione di uno schema di master plan (Il Borgo nel Bosco) nel Comune di Riccia in località Bosco Mazzocca, il progetto prevede la riqualificazione architettonica e ambientale dell’intera area, finalizzata a valorizzare gli aspetti naturalistici del luogo, favorire la socializzazione, sviluppare il turismo, con la possibilità di svolgimento di eventi pubblici, culturali, di svago e di tempo libero. Tre sono stati gli interventi progettuali inseriti nel master plan, integrati tra loro e con l’ambiente circostante: Moduli abitativi, Guest House e Arts and Cultural Center(oggetto del bando)

La commissione esaminatrice, ha assegnato il 1° posto al progetto presentato dall’alunno Palladino Christian, il 2° posto al progetto presentato dall’alunno Minadeo Gianpio ed il terzo posto al progetto presentato dall’alunno Radogna Alessandro.

La scuola, nell’ambito dei percorsi per l’alternanza e l’orientamento, ha sottoscritto nella stessa giornata, con il Comune di Campobasso la convenzione per la progettazione de “Il cimitero degli animali” nella frazione di Santo Stefano, diretta agli studenti delle classi terminali dell’ITCAT.





Infine si è proceduto all’inaugurazione di due targhe, poste ai lati dell’ingresso dell’istituto. Una è la targa originale del Pilla, ritrovata e restaurata, per ricordare i novanta anni dell’istituzione scolastica, l’altra è il nuovo logo, che rappresenta i tre corsi di studio: l’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, l’Istituto Tecnico Commerciale e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura.