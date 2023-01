Aimac recluta giovani volontari per il servizio civile Universale tra i 18 e i 28 anni per il progetto Informacancro

Aimac, in partenariato con FAVO– Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia , recluta 4 operatori volontari tra i 18 e i 28 anni nel progetto nazionale “Informacancro”, con sedi anche in Molise. L’Associazione Aimac in virtù di una convenzione stipulata con il Gemelli Molise, impegnerà i volontari nell’attività di ascolto e di accoglienza dei malati dell’ospedale molisano e di chi sta loro vicino, fornendo un’informazione che sia il più possibile mirata e personalizzata. Il volontario, insieme ad una equipe interdisciplinare, offre alle persone malate, ai loro familiari o amici l’opportunità di essere ascoltati e di esprimere eventuali bisogni di sostegno e/o di assistenza. Il progetto Informacancro (codice progetto PTXSU0004322011342NXTX) ha anche l’obiettivo di migliorare la conoscenza e consapevolezza della dimensione familiare, sociale e sanitaria del cancro da parte dei giovani italiani.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per entro e non oltre il 10 febbraio 2023, alle ore 14:00.

ll Servizio civile dura 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali (dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno) e un rimborso mensile di 444,30 euro.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Sui siti internet del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it/ e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL

Il bando è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il (per informazioni esaustive sui requisiti necessari per l’ammissione, è possibile consultare il Bando completo).