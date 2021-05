Aggressione a Tiberio, cosa è veramente successo? I ragazzi accusati controbattono

Ieri abbiamo riportato la notizia dell’aggressione al Governatore Toma e al suo consigliere di fiducia Tiberio e naturalmente lasciamo agli inquirenti le indagini del caso e la precisa ricostruzione della dinamica dei fatti. Ci sarebbero anche dei testimoni oculari e nel luogo dell’accaduto, in pieno centro a Campobasso ci dovrebbero essere telecamere di sorveglianza operative.Ma uno dei due ragazzi accusati dell’aggressione ha fornito sul proprio profilo Facebook una ricostruzione degli eventi completamente diversa da quella fornita da Maurizio Tiberio, anzi diametralmente opposta. Secondo tale ricostruzione, come detto tutta da verificare, Tiberio avrebbe rincorso i due ragazzi (che avrebbero pesantemente apostrofato il Presidente della Regione Toma a pranzo con il consigliere Tiberio in un ristorante del posto) e avrebbe avuto una collutazione con uno dei due. Secondo questa ricostruzione quindi l’aggressore sarebbe stato lo stesso Tiberio, fortemente risentito per le frasi rivolte a lui e al Presidente dai due giovani. Si tratta però di una ricostruzione di parte che deve essere corroborata da precise indicazioni fattuali o da testimonianze dirette dell’accaduto ma che per dovere di cronaca e completezza non possiamo non riportare, lasciando agli inquirenti il compito di accertare cosa sia veramente accaduto ieri a Campobasso