Aggiornamento sulle chiusure dei serbatoi a servizio del Comune di Campobasso

Si informano i gentili utenti del Comune di CAMPOBASSO che SOLAMENTE per la giornata di domani 05.10.2024 non saranno effettuate chiusure a valere sui serbatoi di CESE BASSO, CESE ALTO, MONFORTE E CALVARIO.

Gli orari ed i giorni di chiusura necessari a gestire la risorsa idrica saranno aggiornati con continuità nelle prossime ore mediante pubblicazione su sito istituzionale della GRIM Scarl, del Comune di Campobasso e a mezzo stampa.

Quanto sopra si rende necessario in quanto occorrerà, nella giornata di domani, procedere alle verifiche tecniche sui serbatoi – per quanto attiene ai flussi idrici in entrata garantiti da Molise Acque – ed in attesa della riparazione del blocco pompa motore da parte di Molise Acque comunicataci in data odierna, che comporta una riduzione del 30% rispetto alla fornitura ordinaria attuale.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

GRIM Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.