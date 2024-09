Aci e Aci Storico Molise festeggiano i Nonni di Casa don Carlo Pistilli il 2 ottobre

Nel giorno della festa dei Nonni, il 2 ottobre, la Casa di Riposo don Carlo Pistilli de Comune di Campobasso si trasformerà in un luogo di celebrazione e memoria.

Questo evento, organizzato in collaborazione con Ari Automobile Club Molise della sede del capoluogo e l’Aci Storico Molise, di recente costituzione, promette di essere un momento unico di condivisione e connessione tra generazioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un ponte tra il passato e il presente, offrendo agli ospiti della casa di riposo la possibilità di rivivere i ricordi della loro gioventù attraverso l’esposizione di auto d’epoca. Queste vetture, che per molti rappresentano un simbolo dei giorni spensierati della giovinezza, saranno esposte per far rivivere emozioni e storie di un tempo che fu.



La d.ssa Maria Rubino, Presidente del CdA dell’A.S.P Casa Pistilli, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con l’ACI e l’ACI Storico Molise. “È un’opportunità preziosa per i nostri ospiti,” ha dichiarato, “perché permette loro di riconnettersi con il territorio e con le generazioni più giovani, condividendo esperienze e valori che hanno plasmato la loro vita.”



L’evento non sarà solo una celebrazione della memoria, ma anche un’occasione di integrazione sociale. Le auto d’epoca diventeranno il filo conduttore di racconti e aneddoti, creando un dialogo intergenerazionale che arricchirà tutti i partecipanti grazie anche alla presenza dei bambini che interverranno accompagnati dagli educatori dell’Associazione “Perfetta Letizia” della Parrocchia di San Pietro.



In questo contesto, l’Aci Automobile Club Molise e l’Aci Storico Molise giocano un ruolo fondamentale nel promuovere la cultura automobilistica storica come veicolo di coesione sociale. La loro presenza all’evento sottolinea l’importanza di riscoprire le radici comuni e di valorizzare il contributo delle generazioni passate. Saranno presenti all’incontro il Sindaco di Campobasso Maria Luisa Forte, l’Assessore alle Politiche Sociali Bibiana Chierchia e la dirigenza dell’Aci e dell’Aci Storico Molise.



L’incontro del 2 ottobre sarà dunque una festa non solo per i nonni, ma per tutta la comunità, un momento di gioia e riflessione che ribadisce l’importanza del dialogo tra passato e presente. Un’occasione per ricordare che, nonostante il trascorrere del tempo, certi valori e passioni restano immutati poiché uniscono generazioni diverse in un abbraccio senza tempo.

Appuntamento a partire dalle ore 16 presso Casa Pistilli, via delle Frasche a

Campobasso.