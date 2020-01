Accolta dai bambini la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza Municipio

Alle 12.00 come da tradizione la Befana del corpo dei Vigili del Fuoco si è calata in piazza da Palazzo San Giorgio, accolta da tanti bambini che aspettavano dolcetti e caramelle. Ma prima di scendere in piazza la Befana ha regalato anche al sindaco Gravina una calza. “Buona Befana a grandi e piccini da Palazzo San Giorgio e un grazie al comando di Campobasso dei Vigili del Fuoco per l’evento di questa mattina in Piazza Vittorio Emanuele II”, così il primo cittadino di Campobasso.