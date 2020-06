Abbracciamo Campobasso, Mozione PD non approvata: Continueremo a proporre e a seminare futuro

Il 3 giugno 2020 nel giorno della RIAPERTURA dei confini tra regioni, la maggioranza a 5Stelle a Campobasso sceglie la CHIUSURA rispetto ad idee, che, a detta del Sindaco, sono condivisibili in linea di massima.

Alcune di esse sono state in parte anche realizzate dalla sua amministrazione in queste settimane, altre le ha messe in atto il governo, altre ancora sono a costo zero.

Arriveranno i fondi governativi a reintegrare parte delle mancate entrate, ma l’amministrazione Gravina non vuole osare. Noi pensiamo che si debba e che si possa farlo e siamo fieri di avere lavorato per proporre non solo misure, ma anche metodo (concertazione, programmazione con tutti gli attori del territorio). Continueremo a proporre e a seminare futuro.

Continueremo ad abbracciare, idealmente per ora, la nostra città.

Bibiana Chierchia

Antonio Battista

Alessandra Salvatore

Giose Trivisonno