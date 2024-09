Abbandono dei rifiuti: SEA S.p.A. richiama i cittadini al rispetto del nuovo sistema di raccolta differenziata nel Centro Murattiano

A poco più di 48 ore dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata nel Centro Murattiana, continuano a emergere episodi di abbandono dei rifiuti in diverse aree della città.

SEA S.p.A. ricorda a tutti i cittadini che l’abbandono dei rifiuti non solo è un comportamento incivile, ma costituisce anche un reato punibile penalmente. La Municipalizzata esorta la comunità a rispettare le nuove modalità di conferimento, fondamentali per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.

Per facilitare l’adozione del nuovo sistema, SEA S.p.A. ha predisposto un calendario dettagliato che indica i giorni di conferimento per ogni tipo di rifiuto, suddiviso per i diversi moduli delle ECOSTAZIONI. I rifiuti devono essere conferiti nei cassonetti dalle ore 11:00 alle ore 23:00 del giorno indicato sul calendario.

Inoltre, un presidio di personale formato è stato collocato presso le ECOSTAZIONI per assistere i cittadini e rispondere alle loro domande durante le prime settimane di implementazione. Questo periodo di transizione è stato attentamente pianificato per garantire che tutte le utenze possano adattarsi alle nuove modalità senza difficoltà, minimizzando disservizi e ottimizzando l’efficienza del sistema.

Per un supporto aggiuntivo, sul sito ufficiale di SEA S.p.A. è stata creata una sezione dedicata con tutte le informazioni necessarie sul nuovo sistema di raccolta differenziata.

SEA S.p.A. ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata in questo periodo di cambiamento, confidando nel pieno rispetto delle regole per il bene dell’intera comunità.