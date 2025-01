A Montenero di Bisaccia si parla di vino e di cooperazione

Un evento dedicato alle eccellenze vitivinicole molisane.

Prima edizione, partita con il botto. Tanta gente, tanti espositori, soprattutto un convegno di qualità.

Un evento riuscito, dunque, che è il frutto di una intensa cooperazione tra la Cooperativa San Zenone guidata dal suo vulcanico presidente, Adamantonio Flocco ed il Comune di Montenero di Bisaccia, nelle persone del Sindaco Simona Contucci e dell’Assessore Nicola Marraffino.

Durante il convegno è stata consegnata al Comune la Bandiera delle Città del Vino che ha sancito l’adesione di Montenero di Bisaccia (quarto comune molisano) alla rete di comuni a vocazione vitivinicola che opera a sostegno del vino italiano e dell’enoturismo.

“La cooperazione è lo strumento migliore per affrontare le sfide che ci attendono. In agricoltura in genere e nel vitivinicolo in particolare. Le difficoltà produttive causate dai cambiamenti climatici e quelle di mercato legate alle nuove tendenze dei consumi si possono affrontare e superare solo consolidando i concetti di filiera gestiti nel rispetto dei valori fondanti della cooperazione” ha dichiarato Adamantonio Flocco, recentemente confermato all’unanimità alla guida della Cantina Sociale San Zenone.

Una bella iniziativa, alla quale Confcooperative Molise ha aderito fattivamente collaborando nella fase organizzativa, e che si inserisce nel solco delle iniziative che vogliono contribuire ad una nuova narrazione del Molise. Una narrazione che sappia evidenziare le eccellenze più che le carenze, che sappia trasformare le critiche in proposte, che sia dunque una narrazione di costruzione del nuovo e non di demolizione dell’esistente.