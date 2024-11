A Gambatesa la Festa Diocesana del Ringraziamento

“Nel dipinto Il Seminatore (1888), Van Gogh scambia i colori: il cielo è dorato come la

messe matura e la terra che accoglie i semi ha il blu del cielo. Ogni volta che un contadino

semina, il cielo viene sulla terra. E il seminatore volge le spalle al tramonto per dirigersi

verso un’alba nuova. Nel disorientamento che proviamo mentre ci chiediamo dove siamo

e quale direzione prendere, nella terra troviamo la speranza per il domani. Questo senso

di fiducia nel futuro si amplifica, da un lato, nella gratitudine per il Creato ma, dall’altro,

viene adombrato dalla preoccupazione crescente per uno sfruttamento che mette a

rischio l’agricoltura e la vita delle persone”

(Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia e Pace)

Viviamo un momento di grande crisi a causa dei cambiamenti climatici e del sistema

speculativo che l’uomo ha posto in essere pensando al guadagno di oggi e non pensando ai

danni per le future generazioni.

La creazione è un DONO e come tale deve essere goduto, rispettato, amato.

La gratitudine deve trasformarsi in impegno, in progettualità, in azioni concrete se

vogliamo evitare che i paesaggi diventino un lontano ricordo di quello che sono stati e i

territori dei frammenti, residuo dello scarto e dell’abbandono.

Nella cultura agricola, si afferma ancora nel Messaggio, la terra è sempre stata

considerata preziosa, tanto che veniva utilizzata con cura, senza mai essere impoverita

pregiudicandone l’uso futuro. I suoi frutti sono sempre stati destinati a tutti, favorendo la

giustizia sociale, con un regime inclusivo delle pratiche agronomiche autoproduttive e

forme di scambio improntate a criteri di reciprocità e solidarietà.

PROGRAMMA

-Ore 9.00 Raduno dei mezzi e degli animali in Piazza Riccardo allestimento degli stand

espositivi in Via XXIV Maggio

-Ore 9.30 TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Don Peppino Cardegna

Saluto del Sindaco: Av. Carmelina Genovese

Introduzione al Messaggio dei Vescovi: S.Ecc. Mons. Biagio Colaianni

Presentazione dell’IPSASR di Riccia: Dott.ssa Eleonigia Perone

IL TEMA:

Agricoltura sostenibile, un’economia capace di sperareDiac. Gustavo De Angelis

Innovazione tecnologica e gestionale per un agricoltura sostenibile

Dott. Giuseppe La Palombara

Ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale

Ore 12.30 Benedizione dei mezzi e degli animali

Ore 13.00 Buffet presso Centro Sociale Parrocchiale

Ore 16.30 Visita guidata al Castello Di Capua

È una cerimonia in cui il popolo di Dio, è chiamato a partecipare.