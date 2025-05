Musei aperti dal 31 maggio al 2 giugno 2025 – ingresso gratuito domenica 1° e lunedì 2 giugno

Durante il lungo fine settimana legato alla festività del 2 giugno, i nostri musei saranno aperti. Ma

non solo. L’ingresso sarà gratuito in musei e luoghi della cultura statali domenica 1° giugno, per

l’iniziativa #domenicalmuseo in programma ogni prima domenica del mese, e lunedì 2 giugno, in

occasione della Festa della Repubblica. Sabato 31 maggio saranno invece in vigore le consuete tariffe di

ingresso.

Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima

dell’orario di chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .

Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della

cultura puoi consultare i siti istituzionali: http://www.cultura.gov.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it – Parco Archeologico di Sepino (www.parcosepino.it) ,